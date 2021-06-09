17 июня в Мурманске начнутся съёмки полнометражного художественного фильма «Шинед О’Коннор»

Первые съёмочные смены были отработаны в московской студии в начале июня. А все натурные съёмки будут сниматься в Мурманске.

Главные роли в фильме сыграют Елена Подкаминская, знакомая зрителям по роли администратора ресторана Виктории Гончаровой в сериале «Кухня», Анастасия Самылова, Иван Логинов и Федор Лавров.

Сюжет фильма повествует о девушке Саше, которая два года назад покинула детский дом, но оказалась совершенно не готова к взрослой жизни. В детдоме она привыкла решать все вопросы кулаками, но, несмотря на свой разбойный характер, Саша с ранних лет мечтала стать врачом. Она не имеет возможности получить образование, без опыта работы её не берут в больницу санитаркой. И все же девушке удаётся устроиться сиделкой в небогатую семью с сыном-инвалидом. Получится ли у Саши осуществить мечту всей жизни, или трудности сломают её?

Производством ленты занимается Продюсерский центр «ВГИК – Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ. Режиссер-постановщик Ринат Махмудов, выпускник Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (мастерская А.Е. Учителя, А.И. Гелейна).

«Как бы ни было холодно вокруг, главное, чтобы не замёрзло твоё сердце. Этот фильм – это история о хороших людях», – так Ринат Махмудов охарактеризовал своё будущее экранное произведение.

Съемки планируются в Мурманске с 17 по 23 июня 2021 года. Уже подобраны локации для фильма, эпизоды будут сниматься на городских улицах, в порту, на рыбной фабрике и в частном доме, сообщает Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области.