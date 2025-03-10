17 марта состоится торжественное открытие Мурманского областного краеведческого музея после реконструкции

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал торжественное открытие Мурманского областного краеведческого музея после реконструкции. Оно состоится в понедельник, 17 марта.

«Первыми новую стационарную экспозицию музея увидят учащиеся – победители олимпиад, участники конкурса «Край Героев», кадеты, юнармейцы, молодёжь и волонтёры культуры, отличившиеся в общественной деятельности, а также почётные гости. Также в первый день работы будут организованы экскурсионные группы для детей и жён участников специальной военной операции, учителей истории, почётных граждан области и города Мурманска», – сообщил Андрей Чибис.

С 18 марта музей откроет свои двери для всех жителей и гостей города. До конца марта он будет работать в тестовом режиме с 11.00 до 18.00 часов ежедневно со вторника по воскресенье. Затем время работы будет продлено.

Старт продажи билетов запланирован на вторник, 18 марта.

При оплате услуг «Картой жителя Мурманской области» посетители получают скидку в размере 20% на экскурсионное обслуживание в сборной группе (280 рублей с человека).

«Жителей и гостей нашего города прошу заранее спланировать посещение ещё одной очень важной содержательной локации Мурманска», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/