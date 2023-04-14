17 медицинских учреждений Мурманской области приняли участие в ярмарке вакансий в Архангельске

На базе Северного государственного медицинского университета в Архангельске прошла конференция работодателей и выпускников 2023 года педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов, а также факультетов «Медицинская биохимия» и «Медико-профилактическое дело».

В ярмарке вакансий от Мурманской области приняли участие 17 медицинских учреждений. Будущие медработники и потенциальные работодатели обсудили особенности трудоустройства. Студентам рассказали про открытые вакансии, меры социальной поддержки и карьерные возможности.

В рамках конференции представителями Кольского Заполярья было проведено более 150 собеседований, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru