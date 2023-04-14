Мурманская область. Арктика (16+)14.04.23 12:30
17 медицинских учреждений Мурманской области приняли участие в ярмарке вакансий в Архангельске
На базе Северного государственного медицинского университета в Архангельске прошла конференция работодателей и выпускников 2023 года педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов, а также факультетов «Медицинская биохимия» и «Медико-профилактическое дело».
В ярмарке вакансий от Мурманской области приняли участие 17 медицинских учреждений. Будущие медработники и потенциальные работодатели обсудили особенности трудоустройства. Студентам рассказали про открытые вакансии, меры социальной поддержки и карьерные возможности.
В рамках конференции представителями Кольского Заполярья было проведено более 150 собеседований, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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