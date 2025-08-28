Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.08.25 14:05

17 новых школьных автобусов переданы муниципалитетам Мурманской области

В Мурманске накануне нового учебного года в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить!» муниципальным образованиям Мурманской области передали новые школьные автобусы. В церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова.

Как сообщает администрация города Мурманска, закупка техники стала возможной благодаря поддержке федерального центра. Все 17 транспортных средств отвечают современным стандартам безопасности: они оснащены тахографами, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и сигнальными маячками желтого и оранжевого цвета.

Обновление автопарка для перевозки школьников проводится ежегодно. В этом году новые автобусы поступят в школы Апатитов, Видяево, Кировска, Кольского, Ловозерского и Терского районов, Оленегорска, Печенгского округа, Североморска, а также в подведомственные областному Министерству образования учреждения — «ЦО «Лапландия» и «КЦПД «Берег».

Новый автобус на 22 места получил и областной центр, теперь в городе 13 единиц техники. В Мурманске транспорт будет использоваться для перевозки школьников, проживающих на улице Мохнаткина Пахта, в учебные заведения Росляково, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, автобусы будут задействованы для перевозки ребят, участвующих в мероприятиях, проводимых в других муниципалитетах региона.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30720&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Первая Мировая». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob» называет самые высокооплачиваемые вакансии августа в Мурманске-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»