17 новых школьных автобусов переданы муниципалитетам Мурманской области

В Мурманске накануне нового учебного года в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить!» муниципальным образованиям Мурманской области передали новые школьные автобусы. В церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова.

Как сообщает администрация города Мурманска, закупка техники стала возможной благодаря поддержке федерального центра. Все 17 транспортных средств отвечают современным стандартам безопасности: они оснащены тахографами, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и сигнальными маячками желтого и оранжевого цвета.

Обновление автопарка для перевозки школьников проводится ежегодно. В этом году новые автобусы поступят в школы Апатитов, Видяево, Кировска, Кольского, Ловозерского и Терского районов, Оленегорска, Печенгского округа, Североморска, а также в подведомственные областному Министерству образования учреждения — «ЦО «Лапландия» и «КЦПД «Берег».

Новый автобус на 22 места получил и областной центр, теперь в городе 13 единиц техники. В Мурманске транспорт будет использоваться для перевозки школьников, проживающих на улице Мохнаткина Пахта, в учебные заведения Росляково, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, автобусы будут задействованы для перевозки ребят, участвующих в мероприятиях, проводимых в других муниципалитетах региона.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30720&page=1