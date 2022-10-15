17 октября стартует новый этап онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты»

Три самых эрудированных и быстрых участника получат денежные призы.

17 октября в 11.00 по московскому времени на сайте Всероссийской переписи населения стартует первая сессия онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты». Всего в октябре – ноябре будет проведено 5 сессий викторины, в каждой из которых участникам предстоит ответить на 15 вопросов о Всероссийской переписи населения, статистике и истории проведения предыдущих переписей. Продолжительность каждой сессии – 5 дней.

Три участника, которые первыми дадут наибольшее количество правильных ответов на вопросы сессии, становятся победителями. Каждого из них ждет денежный приз — 7 тыс. рублей, включая налоги.

Для участия в онлайн-викторине необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнив специальную форму и ответить на предложенные вопросы. Правильные ответы и имена победителей сессии будут публиковаться на сайте strana2020.ru не позднее 7 дней с момента начала сессии.

Информация о результатах и времени проведения следующих сессий викторины будет опубликована на сайте и в социальных сетях Всероссийской переписи населения (strana2020.ru). Следите за обновлениями! Желаем удачи всем участникам!

Поучаствовать в викторине можно здесь: https://quiz.strana2020.ru/

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением интернет-технологий. Главным нововведением переписи была возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале «Госуслуг» (Gosuslugi.ru). Этой услугой в ходе переписи воспользовалось более 25 млн человек — порядка 10 млн домохозяйств. При обходе жилых помещений переписчики использовали планшетные компьютеры отечественного производства с российской ОС «Аврора». Также переписаться можно было на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы».

Первые предварительные данные о численности населения России были представлены в мае 2022 года. В настоящее время Росстат заканчивает сведение собранного массива данных. Окончательные итоги Всероссийской переписи населения будут опубликованы до конца 2022 года.