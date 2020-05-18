17% россиян прибавили в весе за время карантина
17% россиян отмечают, что прибавили в весе во время самоизоляции. Среди удаленных работников поправился практически каждый четвертый. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у россиян, как изменился их вес во время карантина.
Гиподинамия, холодильник, диван - россияне считают лишние килограммы, приобретенные за 1,5 месяца в режиме самоизоляции. Каждый десятый поправился менее чем на
Меньше всего тех, кто поправился во время карантина, — среди молодежи до 24 лет (11%). Женщины жалуются на прибавку в весе чаще мужчин: 21% против 15% соответственно. Больше всего же тех, кто поправился во время самоизоляции, — среди россиян, работающих удаленно (24%).
Россияне, продолжающие ходить на работу в период карантина, чаще всех отмечают, что их вес не изменился (59%).