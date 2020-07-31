17% руководителей организаций оптовой торговли Мурманской области потеряли оптимизм

Во II квартале 2020 года руководители 83% организаций оптовой торговли Мурманской области оценивали экономическую ситуацию в нашем регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную», как неблагоприятную – 17%. Как пишет Мурманскстат, в I квартале текущего года все руководители оценивали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную».

На благополучное развитие ситуации в III квартале 2020 года надеются 76% опрошенных. Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле составил 8 процентных пунктов.

Основными факторами, ограничивающими деятельность организаций оптовой торговли во II квартале этого года, руководители назвали высокий уровень налогов (отметили 76% опрошенных), неплатѐжеспособность покупателей (59), высокие транспортные расходы (41), высокий процент коммерческого кредита (34), недобросовестная конкуренция (31), недостаток финансовых средств (27), высокая арендная плата (21%).