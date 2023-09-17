17 сентября - Всемирный день безопасности пациентов

Большинство из нас хоть раз в году обращаются за медицинской помощью и становятся пациентами. По данным статистики в 2022 году мурманчанам было установлено 1 млн 427 тысяч 28 случаев заболеваний, и если учесть годовую численности населения нашего региона в 661969 человек, то на каждого жителя Мурманской области приходилось в среднем 2 диагноза в год.

В провозглашенной «клятве» Гиппократа зафиксирован главный этический принцип в медицине – «не навреди». Не причинение вреда, ущерба здоровью пациента – есть первейшая обязанность каждого медицинского работника. Однако следует отметить, что любое медицинское вмешательство сопряжено с риском для пациента, и есть случаи, когда полностью избежать вреда невозможно. Принимая решение о проведении той или иной процедуры, врач должен всегда взвешивать риски, связанные с конкретным вмешательством.

В 2019 году 194 страны, в том числе и Россия, на Всемирной ассамблее здравоохранения решили ежегодно 17 сентября проводить Всемирный день безопасности пациентов.

Специалисты центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали, что для эффективного лечения пациент должен не только быть дисциплинированным и соблюдать все назначения врача, а также без утайки сообщить обо всех симптомах болезни и побочных реакциях при приёме лекарств. Ведь кто как ни сам пациент знает свои симптомы и реакцию на лечение.

Также специалисты ответили на вопрос как получить пациенту максимальную пользу от приёма у врача: подготовьтесь к приёму: запишите вопросы и возникшие проблемы; будьте честны и открыты. Не ожидайте, что врач прочтёт ваши мысли, расскажите обо всем, что вас беспокоит; если что-то не поймёте, то не стесняйтесь и переспросите у врача; соблюдайте план лечения и следуйте всем рекомендациям; будьте терпеливы, примите во внимание, что врачу нужно время для постановки верного диагноза из-за имеющихся в некоторых случаях сопутствующих заболеваний.

Вопросы пациента и его активное участие позволят ничего не упустить и добиться хороших результатов лечения и реабилитации.

Но врачи обращают особое внимание на то, что и самому человеку следует ответственно относиться к своему здоровью, для сохранения которого необходимо отказаться от вредных привычек, правильно питаться, вести активный образ жизни, мыслить позитивно и ежегодно проходить диспансеризацию.