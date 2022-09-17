17 сентября в Мончегорске пройдёт День Арктического инвестора. Мероприятие объединит арктические регионы, представители которых в режиме телемоста поделятся успехами работы по привлечению резидентов за два года – с момента создания в Арктике самой большой свободной экономической зоны в мире.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в мероприятии примут участие представители бизнеса из других регионов России, которые интересуются Мурманской областью как перспективной территорией для развития своего бизнеса. Им будут представлены инвестиционные возможности Заполярья.

Начало в 11.00. Трансляция будет организована по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru