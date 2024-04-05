17 школ отремонтируют в Мурманской области до 2026 года

За 2022-2023 годы при поддержке федеральной программы капитального ремонта школ в Мурманской области отремонтировано шесть образовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках селекторного совещания под руководством министра просвещения РФ Сергея Кравцова и первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Турчака.

Программа капремонта школ, которую реализует Минпросвещения совместно с «Единой Россией», была инициирована президентом Владимиром Путиным в 2021 году. В послании Федеральному Собранию в 2024 году глава государства поручил продлить программу до 2030 года, а также расширить на детские сады, колледжи, общежития вузов. По программе капремонта до 2026 года всего было запланировано модернизировать 7,3 тысячи школ, после этого срока требуют обновления ещё 11 тысяч школьных зданий. На капремонт учреждений образования по поручению Президента направят порядка триллиона рублей. Как сообщил Андрей Турчак, к подготовке реестра детсадов, колледжей и техникумов на первую очередь капремонта подключится «Единая Россия».

«В программе капремонта будут участвовать колледжи, реализующие программу «Профессионалитет», – подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Мурманская область принимает участие в программе с 2022 года.

«Андрей Владимирович, губернатор Мурманской области – один из самых активных в реализации партийного проекта «Новая школа», координатор которого – министр образования региона Диана Николаевна Кузнецова. Андрей Владимирович, огромное спасибо за такой партийный приоритет. Хочу поставить в пример всем регионам, что личное вовлечение в эту работу губернатора позволяет быть региону первым среди всех выполняющих задачи, которые ставит наш президент Владимир Путин. Задачи выполняются очень красиво и современно. Мурманская область также один из лидеров по количеству нанесённых лиц Героев на объекты региона. Это и Герои Великой Отечественной войны, и СВО, культуры, спорта и других направлений», – отметила федеральный координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции партии в Госдуме Алёна Аршинова.

Андрей Чибис поблагодарил Андрея Турчака, Сергея Кравцова и коллег за активное взаимодействие в рамках реализации программы и сообщил, что за 2022-2023 годы при поддержке программы в регионе отремонтировано 6 школ.

«В нашем регионе мы также с 2021 года реализуем проект «Арктическая школа» и 202 образовательных пространства в школах, детсадах сделали в ее рамках. Появление программы с федеральным финансированием дало мощный толчок, все это понимают. Мы отремонтировали за 2022-2023 годы 6 школ в которых учится порядка 3 тысяч юных северян. Что для нас принципиально важно, каждая вторая школа сделана на территории как раз закрытых населённых пунктов, где живут защитники Родины и их дети», – подчеркнул губернатор.

Глава региона в презентации продемонстрировал участникам совещания проведенные в школах работы. Так, школа №12 Североморска – одна из старейших в городе – фактически стала новым объектом с современной образовательной средой. «Андрей Анатольевич там был, ещё до ремонта, и тогда мы как раз договорились, что не частично её сделаем, а дофинансируем из областного бюджета и сделаем фактически новую. Отлично получилось», – отметил Андрей Чибис.

Ещё одна школа, обновленная в Североморске, столице Северного флота – №1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко. Также проведены масштабные ремонты в школе №19 Кандалакши, школа № 289 обновлена в Заозерске, также отремонтирована школа в поселке Пушном.

До 2026 года в Мурманской области в рамках программы будут капитально отремонтированы и оснащены 17 школ. В шести из них работы завершатся в 2024 году: это Мурманская коррекционная школа №3, СОШ №10 г. Мончегорск, Молочненская СОШ, СОШ №10 г. Кировск, Туломская СОШ, СОШ №1 ЗАТО Видяево. В двух школах – СОШ №266 г. Снежногорск и СОШ №13 н.п. Высокий г. Оленегорск – в этом году начнутся масштабные двухлетние капитальные ремонты. На трёх объектах работы уже начались. В 2025 году, помимо завершения двух ремонтов, начатых в 2024 году, ещё на 8 объектах капитальные ремонты будут проведены в летний период. Ещё одна школа запланирована к капитальному ремонту в 2026 году.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, все применяемые дизайнерские и проектные решения согласуют с ребятами, родителями и педагогами. Отремонтированные здания оборудуют архитектурной подсветкой. Кроме того, рамках федерального проекта «Лица Героев» до конца года в Мурманской области создадут не менее 50 муралов, в том числе в каждой школе, отремонтированной по президентской программе. 17 муралов уже открыты.

«Спасибо коллегам – партии и Министерству, президенту за поддержку, за эти инвестиции в систему образования. Что программа распространяется и на детсады, и отдельное спасибо за решение по ремонту колледжей. Огромная благодарность коллегам за «Профессионалитет». Это очень важные инвестиции в колледжи, когда сама программа подтягивает бизнес. Мурманская область в числе лидеров по этому направлению. И это реальный шанс для наших молодых людей самореализоваться на Севере. Министерство и партия работают также с точки зрения содержательного наполнения, с точки зрения того, что сейчас в школах происходит. И мы будем активно в этом участвовать. Менять в Арктике систему образования, чтобы как можно больше детей получало необходимые российской Арктике навыки и компетенции и оставалось работать на Севере. Для нас, для страны это принципиально важно», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru