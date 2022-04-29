17% жителей СЗФО столкнулись с задержкой зарплаты в 2022 году

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, сталкивались ли жители Северо-Запада с задержкой заработной платы в последняя время и как изменился их доход по сравнению с 2021 годом. Опрос проводился с 16 марта по 11 апреля 2022 года среди более 7 тысяч соискателей.

17% опрошенных жителей регионов СЗФО заявили, что в 2022 году они столкнулись с задержками зарплаты, из них 3% респондентов не вовремя получили зарплату в январе, 6% - в феврале и ещё 8% столкнулись с задержкой выплат в марте. Остальные опрошенные пока не сталкивались с подобной проблемой. Отметим, что в среднем по стране чуть более 16% опрошенных россиян также столкнулись с несвоевременной выплатой зарплаты.

Причём в некоторых профессиональных сферах доля респондентов, которым задержали зарплату, значительно выше среднего по стране. Так, с начала года больше всего пострадали от задержек зарплаты работники сферы искусства, развлечений и масс-медиа – с эти столкнулись 31% или каждый третий опрошенный из этой профсферы. Есть проблемы со своевременной выплатой зарплат в сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса - 29% опрошенных работников заявили об этом. На третьем месте по доле задержек в зарплатах сотрудникам – сфера строительства и недвижимости (28% опрошенных). Также нередко о подобной проблеме в ходе опроса говорили маркетологи и пиарщики (22%), работники сферы безопасности (25%).

Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья – об это заявили по 6% респондентов из этих профессиональных областей.

Кроме того, 56% жителей СЗФО помимо основной зарплаты периодически получают премии. Чаще всего это ежемесячные (они есть у 19% опрошенных), а также годовые премии (15%). Кроме того, 11% опрошенных рассказали, что у них в компании есть разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) и проекты. 9% получают премии раз в квартал, 2% - раз в полгода. А вот не получают премию никогда 42% опрошенных работников региона, остальные затруднились ответить.

Интересно, что реже других премии получают представители автобизнеса (45%), а чаще всех – банковские работники (82%), госслужащие (81%) и специалисты по добыче сырья (80%) (наглядно на диаграмме).