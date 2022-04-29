ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Критичность в жизни человека, или Кого мы видим в зеркалеМурманчан зовут на субботник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.04.22 17:30

17% жителей СЗФО столкнулись с задержкой зарплаты в 2022 году

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, сталкивались ли жители Северо-Запада с задержкой заработной платы в последняя время и как изменился их доход по сравнению с 2021 годом. Опрос проводился с 16 марта по 11 апреля 2022 года среди более 7 тысяч соискателей. 

17% опрошенных жителей регионов СЗФО заявили, что в 2022 году они столкнулись с задержками зарплаты, из них 3% респондентов не вовремя получили зарплату в январе, 6% - в феврале и ещё 8% столкнулись с задержкой выплат в марте. Остальные опрошенные пока не сталкивались с подобной проблемой. Отметим, что в среднем по стране чуть более 16% опрошенных россиян также столкнулись с несвоевременной выплатой зарплаты.

Причём в некоторых профессиональных сферах доля респондентов, которым задержали зарплату, значительно выше среднего по стране. Так, с начала года больше всего пострадали от задержек зарплаты работники сферы искусства, развлечений и масс-медиа – с эти столкнулись 31% или каждый третий опрошенный из этой профсферы. Есть проблемы со своевременной выплатой зарплат в сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса - 29% опрошенных работников заявили об этом. На третьем месте по доле задержек в зарплатах сотрудникам – сфера строительства и недвижимости (28% опрошенных). Также нередко о подобной проблеме в ходе опроса говорили маркетологи и пиарщики (22%), работники сферы безопасности (25%).

Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья – об это заявили по 6% респондентов из этих профессиональных областей. 

Кроме того, 56% жителей СЗФО помимо основной зарплаты периодически получают премии. Чаще всего это ежемесячные (они есть у 19% опрошенных), а также годовые премии (15%). Кроме того, 11% опрошенных рассказали, что у них в компании есть разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) и проекты. 9% получают премии раз в квартал, 2% - раз в полгода. А вот не получают премию никогда 42% опрошенных работников региона, остальные затруднились ответить.

Интересно, что реже других премии получают представители автобизнеса (45%), а чаще всех – банковские работники (82%), госслужащие (81%) и специалисты по добыче сырья (80%) (наглядно на диаграмме).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника скорой помощи: как и чем живёт эта служба в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Комментарий к новости:Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:45«Год на орбите». Познавательная программа (12+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Ради жизни». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Поваренная пищевая соль, картофель и хлеб из ржаной муки - лидеры по росту цен в мурманских магазинах-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,27 рубля, евро теряет 75 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в сеть после планового ремонта энергоблок №1-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Процедуру освоения Дальневосточных и Арктических гектаров предлагают упростить
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Деньги, присужденные судом гражданам, будут индексировать на уровень инфляции
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика