170 лифтов в Мурманской области заменят в 2022 году при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 170 лифтов в Мурманской области заменят в 2022 году при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания глава региона Андрей Чибис.

«Федерация нам одобрила заявку на замену 170 лифтов. Стоимость работ составит 323 миллиона рублей при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. В рамках заявки мы будем менять лифты в Мурманске, Кольском районе, ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск», – отметил губернатор.