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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.25 16:00

170 спортсменов из 54 регионов приняли участие в чемпионате России по пауэрлифтингу в Мурманске

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялся чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое». В течение четырёх дней за медали состязаний боролись порядка 170 спортсменов из 54 регионов РФ. В программу классического троеборья включены приседание, жим и тяга. Столица Заполярья впервые принимала соревнования подобного уровня.

Всего на чемпионате России было разыграно 16 комплектов медалей. Чемпионами в своих весовых категориях стали Алина Лебедева (Санкт-Петербург), Наталья Сальникова (Ульяновская область), Ксения Полянская (Ростовская область), Галина Абрамова (Новосибирская область), Анна Бардова (Нижегородская область), Анна Чурсина (Орловская область), Ксения Демчинская (Вологодская область), Дарья Ефимцева (Калужская область), Сергей Федосиенко (Новосибирская область), Сергей Гладких (Красноярский край), Илья Маричев (Калужская область), Алексей Кузьмин (Санкт-Петербург), Дмитрий Инзаркин (Кемеровская область), Вадим Сирош (Курганская область), Константин Мусаев (Ставропольский край), Семен Дукшанин (Красноярский край).

Серебряные медали завоевали София Кузнецова (Липецкая область), Елизавета Никитина (Московская область), Алена Зубова (Ростовская область), Юлия Ходнева (Ленинградская область), Елена Былкова (Бурятия), Ксения Горшкова (Москва), Светлана Дедюля (Владимирская область), Карина Муравьева (Архангельская область), Александр Колбин (Мордовия), Егор Долгих (Свердловская область), Егор Хуторов (Ульяновская область), Максим Выборов (Камчатский край), Михаил Киселев (Рязанская область), Ринат Сулейманов (Саратовская область), Левон Тавакалов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Артём Чекалов (Кемеровская область).

Бронзовые награды достались Анне Гориной (Московская область), Валентине Никулиной (Хабаровский край), Виктории Шкариной (Костромская область), Валентине Апретовой (Кемеровская область), Диане Гвагвалиа (Воронежская область), Марине Гнусаревой (Ульяновская область), Марии Семеновой (Свердловская область), Владимиру Плехову (Красноярский край), Рубику Думаняну (Курганская область), Сергею Тарасову (Чувашия), Александру Эриванову (Чувашия), Вячеславу Лучинину (Новгородская область), Тимуру Федотову (Новгородская область), Максиму Безносову (Ростовская область), Андрею Коновалову (Москва).

Команда Мурманской области также завоевала награды чемпионата России. В весовой категории до 63 кг бронзовая медаль у спортсменки из Апатитов Софьи Цесарской. В женском командном зачёте сборная Кольского Заполярья добилась высоких результатов, заняв четвёртое место среди 40 регионов. Мужская команда Мурманской области в зачёте регионов заняла 15 место.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549156/#&gid=1&pid=3

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