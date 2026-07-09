17108 тонн груза: первый в сезонную навигацию по СМП караван судов подошёл к Певеку

В среду, 8 июля, самый северный город России — Певек — встретил первый в эту навигацию караван судов. Теплоходы «Мыс Манорский» и «Мыс Флора» доставят социально значимые товары, контейнерные грузы, промышленное оборудование, стройматериалы и технику. Их проводку по севморпути обеспечивает атомный ледокол «Якутия».

Как сообщает ИА «Чукотка», грузовые суда вышли из Архангельска в конце июня. Караван сформировался в Карском море в районе архипелага Северная Земля. Суммарно на борту находится 17108 тонн груза. В трюмах и на палубах — социально значимые товары, контейнеры, промышленное оборудование, стройматериалы и техника. Их проводку по Севморпути обеспечивает атомный ледокол «Якутия».

«Сегодня же планируем начать разгрузочные работы, окончательное время зависит от погодных условий», — сообщили в порту Певека.

С запада на восток караван преодолел 1700 морских миль за 12 суток. Одним из самых сложных участков маршрута стала восточная часть Карского моря. В конце июня здесь северо-западные ветра сформировали обширную зону тяжёлых ледовых полей, а также сильные сжатия на отдельных участках. Кроме того, в Восточно-Сибирском море над Новосибирскими островами ледовые поля перекрыли традиционный навигационный маршрут, что потребовало от судоводителей значительно скорректировать движение каравана: атомоход провел суда высокоширотным путем.

«Для нас важно, что жители Чукотки получат в срок продукты, товары первой необходимости, а строители – технику и материалы. Неблагоприятные погодные условия внесли свои коррективы в маршрут. Но профессионализм экипажа атомного ледокола «Якутия» и чёткое взаимодействие со штабом морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть» обеспечили безопасную проводку каравана», – отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов.

После завершения проводки, «Якутия» проследует в восточный сектор Севморпути. В Чукотском море атомоход встретит теплоходы «ФЕСКО Улисс» и «Мыс Шмидта», которые возьмёт под сопровождение. Одновременно с западного направления завершается формирование ещё одного каравана. В его состав войдут универсальное грузовое судно «Сабетта» и зафрахтованный единым морским оператором танкер «НП Диксон» с дизельным топливом.

Планируется, что караван в Певек поведёт атомный ледокол «Сибирь». Напомним, предыдущая навигация в порту Певека стартовала 29 июня 2025 года и завершилась 14 января 2026 года. За этот период гавань посетили 132 судна. Грузооборот вырос на 21% и достиг 674 тысячи тонн. Последним порт покинул контейнеровоз «Норильский никель», доставивший партию стройматериалов и оборудования для Баимского ГОКа.

Фото («Эко Шиппинг»): https://prochukotku.ru/news/actual/pervyy_karavan_sudov_podkhodit_k_peveku/