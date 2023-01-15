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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.23 21:35

17:2 - на ледовой арене Северного флота состоялся первый домашний матч сборной СФ в рамках областного чемпионата по хоккею

Соперниками хоккеистов СФ стал оленегорский «Горняк».

До этого все домашние игры сборной СФ проходили в Мурманске, так как у новой крытой арены в Североморске не было сертификации. Оформление документов для разрешения на проведение официальных матчей – процесс небыстрый. Но теперь он завершён.

Как пишет vk.com/rednsz, этот домашний матч для сборной флота начался с символического вбрасывания, которое произвёл командующий СФ Герой России адмирал Александр Моисеев.

На данный момент сегодняшняя игра стала самой результативной в сезоне для североморских хоккеистов. С командой из Оленегорска сборная СФ уже встречалась в этом сезоне на выезде. И тогда победу североморцы вырвали лишь в овертайме. Зато теперь – в родных стенах – почти каждая атака хозяев завершалась взятием ворот. В первом периоде флотские хоккеисты вели 5:0, второй завершился со счётом 9:0, ну а настоящую голевую феерию болельщики увидели в заключительной 20-минутке: гости хоть и смогли забить две шайбы, но ответом на них стали восемь голов в ворота оленегорцев. В итоге 17:2 в пользу сборной Северного флота.

 

 

Фото Анны ВИХРОВОЙ: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457268303%2Fwall-101918803_35225

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