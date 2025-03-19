175 российских военнослужащих возвращаются на Родину

Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, 19 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих.

Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.



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