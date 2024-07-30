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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.24 11:30

175 велосипедистов из разных регионов России приняли участие в традиционном веломарафоне Муста-Тунтури на полуострове Средний

Одиннадцатый по счёту веломарафон Муста-Тунтури встретил участников в минувшую субботу, 27 июля, на традиционном месте – территории Печенгского муниципального округа и полуострова Средний.

Хребет Муста-Тунтури располагается между материком и полуостровом Средний, обрываясь скалами с северной стороны. Словами трудно передать всё величие суровой природы Кольского Заполярья. Этот перевал был самым северным участником фронта в Великую Отечественную войну. По южным склонам хребта были немецкие войска, а по северным – советские. У подножия Малой сопки находится захоронение погибших русских солдат. Муста-Тунтури самый настоящий мемориал, для всех, кто помнит подвиг защитников Заполярья.

Бросить вызов суровой северной природе решили 175 велосипедистов из разных регионов России. Участникам было представлено три дистанции различной протяженности. Дистанция 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами. Дистанция 50 км включает в себя восхождение на перевал Муста-Тунтури. Все трудности восхождения компенсируют виды, которые открываются на вершине. Дистанция 25 км проходит по живописным местам, вдоль реки Титовка до начала перевала Муста-Тунтури, до места под названием «Пьяный ручей» и обратно к финишу. Эта дистанция под силу всем, независимо от уровня подготовки.

Награды разыгрывались в двух возрастных группах на каждой дистанции. Победителем основной дистанции на 110 км среди мужчин до 45 лет стал Дмитрий Кочеров из Колы, он проехал трассу за 4 часа 59 минут 9 секунд. Среди женщин лучшее время показала Эмилия Лариева из Сортавалы, её время – 6 часов 22 минуты 23 секунды. Среди мужчин после 45 лет повторил победу прошлого года мурманчанин Андрей Захаров, который преодолел свою дистанцию за 5 часов 18 минут 33 секунды, у женщин победила – Ксения Опарнина из Северодвинска – 9 часов 10 минут 28 секунд.

В преодолении дистанции на 50 км среди мужчин до 45 лет повторил победу прошлого года мурманчанин Михаил Миннебаев. Он пересёк финишную черту через 2 часа 14 минут 6 секунд. Среди женщин победу одержала Марина Калинина из Североморска, её время - 3 часа 4 минуты 46 секунд. У спортсменов возрастной категории после 45 лет на первом месте Александр Голубов из Мурманска (2 часа 24 минуты 5 секунд) и Юлия Налимова из Мурманска (3 часа 38 минут 41 секунда).

Дистанцию в 25 км, среди велосипедистов до 45 лет, быстрее всего преодолели мурманчане Егор Цвигун за 56 минут 16 секунд и Варвара Лобачкова за 1 час 3 минуты 35 секунд. В возрастной категории после 45 лет лучший результат показали Сергей Кляузовас из Мончегорска (1 час 5 минут 32 секунды) и Людмила Тепленева из Мурманска (1 час 20 минут 3 секунды).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, главными задачами соревнований являются популяризация и развитие велосипедного спорта в регионе, раскрытие внутренних резервов человека в условиях природной среды, пропаганда здорового образа жизни в среде молодёжи, повышение туристической привлекательности Кольского полуострова, а также выявление сильнейших спортсменов.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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