18 апреля состоится торжественное мероприятие, приуроченное к Национальному дню донора

Это мероприятие посвящено, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот день посвящён также врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты, и всем, кто способствует развитию и поддержке донорского движения.

По традиции в этот день будут подведены итоги регионального конкурса «Лучший донор Мурманской области 2024 года».

Победители конкурса будут отмечены Благодарственными письмами губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, Министерства здравоохранения Мурманской области и других организаций.

Этот праздник активисты Мурманской региональной общественной организации доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» проводят совместно с ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», МРО ООО «Российский Красный Крест», МОО «Доноры Мурманска».

Мероприятие состоится 18 апреля с 13.00 до 16.00 в Центре управления регионом по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 5.