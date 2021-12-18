18 декабря администрация города Мурманска проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане и гости города-героя! Снова с Вами Юлия Бурак (девичья фамилия Смирнова), заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" Комментарий к новости: В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе, гости города-героя! От своего имени, имени БОЛЬШОГО специалиста в области ПЕДАГОГИКИ, имени всего прославленного коллектива МБОУ КШМ говорю Комментарий к новости: Депутаты горсовета Мурманска утвердили доходы и расходы на 2022 год