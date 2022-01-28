18 февраля из Москвы стартуют туристические чартерные авиарейсы в Мурманск

С 18 февраля до середины марта раз в пять дней в Мурманскую область из Москвы будут прибывать туристические авиачартеры крупнейшего мирового туроператора – компании «TUI». Программа реализуется при поддержке Ростуризма.

Грядущему старту зимних чартерных рейсов в три субъекта Российской Федерации – Мурманскую область, Бурятию и Сахалин – была посвящена прошедшая 27 января в режиме онлайн пресс-конференция. В ней приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура и губернаторы регионов, в том числе глава Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор в своём выступлении отметил, что туризм на сегодняшний день является одной из самых быстрорастущих отраслей экономики Мурманской области.

«Уникальность нашей территории позволяет отдыхать круглогодично. В эти новогодние праздники, по данным мониторинга, у нас отдохнуло почти 75 тысяч туристов. В целом по показателям 2021 года мы приблизились к рекорду допандемийного уровня, и в прошлом году порядка 450 тысяч туристов посетили Мурманскую область. Рост турпотока тянет за собой инвестиции в инфраструктуру, в места размещения. Очень активно развивается бренд арктической кухни – у нас проходят фестивали, 29 наших ресторанов взяли эту тему на вооружение, и выручка этих заведений выросла на 20%», – рассказал участникам пресс-конференции Андрей Чибис.

Как пояснила Зарина Догузова, чартерная программа рассчитана на тех путешественников, которые привыкли получать готовый продукт «под ключ».

«Когда не нужно самостоятельно прорабатывать логистику, выстраивать маршрут, отдельно покупать билеты. То есть это предложение для людей, которые хотят максимально быстро, удобно, доступно спланировать свою поездку. Ростуризм субсидирует половину стоимости фрахта воздушного судна, за счёт чего туроператору удаётся снизить стоимость поездок в 2-2,5 раза. Мурманская область – путешествие в настоящую Арктику, причём всего в двух часах лёта от Москвы. Арктика совсем близко!» – подчеркнула глава Ростуризма.

Зарина Догузова также отметила, что программа действует и в обратном направлении, то есть жители тех регионов, куда летают зафрахтованные туроператором самолёты, точно так же смогут выгодно совершить путешествие в Москву. Кроме того, если воспользоваться программой туристического кешбэка и оплатить путёвку картой «МИР», то поездка станет ещё дешевле.

Гендиректор «TUI Россия» Тарас Демура подчеркнул, что выбор компанией направлений для развития чартерного туризма определяется тремя факторами – наличием туристических аттракторов, активной позицией губернаторов, а также соответствием сферы сервиса в регионах стандартам качества туроператора. Мурманская область всем этим требованиям отвечает.

«В прошлом году мы привозили туристов в Мурманск на новогодние праздники и получили много восторженных отзывов. На этот раз мы сдвинули сроки на февраль и март, когда световой день стремительно прибывает, много солнечных дней, но в то же время сохраняются шансы поохотиться за северным сиянием. Покажем туристам Териберку, знаменитое кладбище кораблей. Познакомим с культурой саамов. Гости смогут прокатиться на оленьих и собачьих упряжках, попробуют блюда арктической кухни. Ну и нельзя не упомянуть, что Мурманская область – «столица» морепродуктов, здесь можно попробовать свежего краба, гребешков, морских ежей и многое другое», – отметил глава «TUI Россия».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отвечая на вопросы журналистов, губернатор Мурманской области рассказал о запуске железнодорожного состава «Лыжная стрела» из Мурманска в Апатиты, о крупных инвестпроектах в сфере туризма, таких как «Валла-Тунтури» на полуостровах Рыбачий и Средний, о грядущем появлении нового современного терминала в аэропорту «Мурманск», о направлениях летнего туризма в Заполярье. Андрей Чибис также сообщил, что 2022 год в регионе объявлен годом экологического туризма.

«Добро пожаловать в Мурманскую область – уникальную во всех отношениях, которая круглый год обеспечивает приём гостей на достаточно высоком уровне. Два часа – и вы в самой тёплой Арктике на Земле», – подытожил губернатор.