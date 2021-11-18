18 и 19 ноября на дороге Мишуково – Снежногорск временно перекроют движение

На автодороге Мишуково – Снежногорск планируется перекрытие движения на участке со 2-го по 6-й километр 18 и 19 ноября - с 17 до 18 часов. Резервное время – с 18 до 19 часов.

В ГОКУ по управлению автомобильными дорогами Мурманской области сообщают, что перекрытие вводится на период проведения взрывных работ на комплексе перегрузки «Лавна» в морском порту Мурманск. Водителей просят заранее планировать время и маршрут поездок с учётом ограничения на дороге.