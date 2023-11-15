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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.23 17:00

18 и 19 ноября в Легкоатлетическом манеже состоятся всероссийские соревнования «Северное Сияние» по спортивной борьбе

Выйти на ковёр планируют порядка 150 борцов из Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Владимира, Рязани, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Тамбовской, Псковской, Архангельской, Магаданской, Липецкой и Новгородской областей, а также республик Карелии и Коми.

Финалистов наградят медалями и грамотами министерства спорта Мурманской области, все спортсмены-участники получат памятные призы.

Всероссийские соревнования «Северное Сияние» по спортивной борьбе проводятся в 49 раз. Раньше они проводились среди взрослых, в настоящее время – среди юношей до 16 лет.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, благодаря высокому качеству организации турнира, уже пятый год подряд соревнования по спортивной борьбе включаются в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации. Это позволяет участникам по итогам соревнований получать разряды вплоть до кандидата в мастера спорта, а также оттачивать мастерство, соревнуясь с представителями других субъектов Российской Федерации.

Главная цель соревнований – популяризация спортивной борьбы, развитие детско-юношеского и молодежного спорта, повышение спортивного мастерства спортсменов. Эти соревнования являются очень значимыми для развития спортивной борьбы и пропаганды здорового образа жизни в целом.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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