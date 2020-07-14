18 июля будут проводиться взрывные работы в Мурманске - риски для населения отсутствуют

ООО «Промстройвзрыв» начинается производство буровзрывных работ по разрыхлению скального массива при устройстве фундаментов и проведении инженерных сетей на объекте «Пограничное управление ФСБ России по Мурманской области», расположенном по адресу: г. Мурманск, Молодёжный проезд.

Как сообщает Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска, с 10.00 14 июля по 16 июля будет проводиться подготовка к взрывным работам: бурение; разрушение скальных пород с применением газогенераторов.

Риски для населения отсутствуют.

С 18.00 до 21.00 17 июля будут проведены основные взрывные работы.

Принятая технология производства буровзрывных работ в стесненных городских условиях включает применение укрытий взрываемых площадей с целью полной локализации негативных факторов взрыва. Опасная зона по отрицательным факторам взрывных работ составляет 100 метров .

Собственникам и эксплуатирующим организациям, чьи объекты расположены вблизи опасной зоны ответственными лицами ООО «Промстройвзрыв» направлены уведомления о начале производства буровзрывных работ и разъяснена технология безопасного производства работ.

Взрывные работы будут проводиться с замером сейсмического воздействия на близко расположенные здания.