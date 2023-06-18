18 июня — День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны

Эта дата навсегда останется в памяти всех поколений мурманчан.

18 июня 1942 года Мурманск был охвачен огнём. В этот день состоялась самая страшная бомбежка Мурманска. В налётах на город участвовало 105 немецких самолётов. Только на центр города было сброшено 12 тысяч бомб.

Но Мурманск не был побеждён. Благодаря мужеству и сплоченности северян он продолжил бороться, с каждым днём приближая Победу.

«Сегодня мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем подвиг жителей военного Мурмана как пример героизма и силы духа, - отмечает в поздравлении глава администрации города Мурманска Ю.В. Сердечкин. - Склоняем голову перед всеми, кто пережил тот страшный день и кого уже нет с нами. Вечная память и вечная слава поколению победителей!».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=14007