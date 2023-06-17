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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.23 17:00

18 июня День медицинского работника – профессиональный праздник глазами сотрудников Мурманскстата

В этом году в России День медицинского работника отметят 18 июня. Здоровье занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей человека, а здоровье нации является ведущим условием успешного социального и экономического развития государства. Мы благодарны медикам за их вклад в здоровое общество, за умелые руки и неравнодушные сердца, которые творят добро, а иногда и подлинные чудеса.

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, на конец 2021 года медицинскую помощь в регионе оказывали 3,7 тысячи врачей и 9,3 тысячи среднего медицинского персонала, в том числе 1,1 тысячи фельдшеров и 6,8 тысячи медицинских сестёр. Каждый третий медицинский работник имел высшую или первую квалификационную категорию.

По официальным данным, в Мурманской области функционировали 38 больничных организаций на 7,3 тысячи больничных коек, 159 амбулаторно-поликлинических организаций и 24 фельдшерско-акушерских пункта.

В 2021 году каждый житель Мурманской области обратился в лечебные учреждения системы Минздрава России в среднем два раза. В круглосуточных стационарах пролечились около 160 тысяч пациентов, было проведено 58 тысяч хирургических операций. Скорая медицинская помощь при выполнении вызовов была оказана более чем 217 тысячам человек.

Медицинскую помощь женщинам и детям оказывали 81 женская консультация, акушерско-гинекологическое отделение (кабинет) и 50 детских поликлиник, отделений (кабинетов). В 2021 году в регионе было принято около шести тысяч родов.

Услугами шести санаторно-курортных организаций региона воспользовались более 35 тысяч человек, среди которых более пяти тысяч – несовершеннолетние и почти шесть тысяч – лица старше 55 лет.

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