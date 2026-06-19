18 июня в Мурманске у мемориала «Памятник мужеству и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны» состоялся торжественный митинг

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в мероприятии приняли участие министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, представители городской администрации, депутат областной Думы Михаил Белошеев, ветераны, участники специальной военной операции, волонтеры и жители города-героя.

Напомним, 18 июня 1942 года на Мурманск сбросили 12 тысяч фугасных бомб, было разрушено около тысячи зданий. Митинг открылся сигналом воздушной тревоги – так, как это было 84 года назад. Волонтеры Победы зачитали письма фронтовиков.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова обратилась к присутствующим с приветственным словом.

«Мурманск – город, который не просто пережил войну. Он выстоял вопреки всему. Подвиг мурманчан ковался не только на передовой, но и в тылу. Это поистине ежедневный героизм – когда от каждого рейса, каждой тонны груза, доставленной под бомбежками, зависела долгожданная Победа. Обращаюсь к нашей молодёжи: теперь и вы – наследники поколения победителей. На ваших плечах лежит большая ответственность: сберечь память о прошлом, пронести её через всю свою жизнь и передать детям и внукам. Сохранение исторической правды и передача ее подрастающему поколению являются важнейшими задачами регионального правительства. Это наш общий долг», – отметила глава профильного ведомства.

В ходе митинга состоялась церемония передачи частицы Вечного огня. Участник специальной военной операции, выпускник кадровой программы «Герои Севера» Алексей Ланцов передал лампаду победителям регионального этапа Межрегионального конкурса «Путь Победы» Карине Арсентьевой и Владиславу Савченко. Частица Вечного огня будет доставлена в Москву для участия в Международной акции «Огненные картины войны».

Завершился митинг церемонией возложения цветов к мемориалу. После официальной части юных мурманчан пригласили на иммерсивную экскурсию, где они могли восстановить события 18 июня 1942 года минута за минутой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569794/#&gid=1&pid=4