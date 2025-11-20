18 комплектов наград разыграли на региональных соревнованиях по скалолазанию

В Апатитах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Вертикаль» определили сильнейших скалолазов региона.

Соревнования проходили в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость». Всего в рамках чемпионата и первенства Мурманской области по скалолазанию состязались 115 спортсменов из Мурманска, Апатитов, Мончегорска.

В дисциплине «лазание на трудность» победу одержали Анастасия Ванюк, Светлана Козлова, Роман Соловьев, Василий Струин, Анна Семенова, Ксения Татарина, Ксения Джафарова, Ярослава Панова, Анатолий Булыга, Владимир Стрельников, Артем Батин, Роман Соловьев.

В дисциплине «лазание на скорость» самыми быстрыми оказались Тамила Здроб, Надежда Гаврилова, Александра Рыбальченко, Николай Козлов, Артем Батин, Роман Соловьев.

Как отмечает региональное Министерство спорта, данные состязания являлись отборочными в сборную команду Мурманской области. Следующие соревнования по скалолазанию Северо-Западного федерального округа проведут в феврале 2026 года.

