18 марта состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Мурманска

Трансляция мероприятия будет вестись: в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» (https://www.instagram.com/nikora_evgeniy_murmansk); в официальной группе администрации города Мурманска «ВКонтакте».

Для того, чтобы задать вопрос заранее, можно оставить комментарий под постом по ссылке: https://vk.com/wall573911313_4503, во время трансляции сообщения будут приниматься в личных сообщениях в аккаунтах главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» (https://www.instagram.com/nikora_evgeniy_murmansk) и «ВКонтакте».