18 марта жителей и гостей Мурманска приглашают на праздничное мероприятие «Русская весна»

На площади Пять Углов зрителей ждёт насыщенная развлекательная программа и выступления заполярных артистов, вдохновленные пришедшей весной.

Праздничная программа стартует в 14.00, её откроет яркая зарисовка в исполнении талантливых ребят из Детской театральной школы Мурманска, а также музыкальных школ и школ искусств столицы Кольского Заполярья. Юные северяне представят зрителям песни и хореографические зарисовки о детстве, весне и мире.

Жители и гости Мурманска также смогут увидеть легендарный ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Знаменитый коллектив выступит с патриотической творческой программой.

Программу концерта продолжат выступления лучших коллективов учреждений культуры Мурманской области: весеннее настроение зрителям подарят артисты из Мурманска, Североморска, Мончегорска и Мурмашей.

Кроме того, во время концерта на главной площади города будет работать полевая кухня и интерактивная площадка «Спортивная весна», сообщает региональное Министерство культуры.