18 на 19 января в Мурманске пройдут крещенские купания
По традиции купель организована на Семёновском озере в районе домика «моржей».
Как сообщает администрация города Мурманска, прилегающую территорию очистят от снега, оборудуют палатку для переодевания, установят биотуалеты и мусорные контейнеры. Дорожки обработают мраморной крошкой.
Обеспечивать безопасность будут сотрудники аварийно-спасательного отряда города, ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области. Также на месте запланировано дежурство бригады скорой медицинской помощи.
Освящение воды начнётся в 21.00 18 января.
Согласно постановлению администрации города Мурманска №4365 с 23 часов 18 января до окончания мероприятия, посвящённого празднованию Крещения Господня, 19 января будут введены временные ограничения дорожного движения в части запрета:
— остановки, стоянки транспортных средств по просп. Героев-североморцев в обоих направлениях, от остановки «Семёновское озеро» до ул. Туристов, по проезду вдоль 178 квартала в обоих направлениях;
— правого поворота с просп. Героев-североморцев на Верхнеростинское шоссе;
— въезда с Верхнеростинского шоссе на просп. Героев-североморцев.