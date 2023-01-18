18 на 19 января в Мурманске пройдут крещенские купания

По традиции купель организована на Семёновском озере в районе домика «моржей».

Как сообщает администрация города Мурманска, прилегающую территорию очистят от снега, оборудуют палатку для переодевания, установят биотуалеты и мусорные контейнеры. Дорожки обработают мраморной крошкой.

Обеспечивать безопасность будут сотрудники аварийно-спасательного отряда города, ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области. Также на месте запланировано дежурство бригады скорой медицинской помощи.

Освящение воды начнётся в 21.00 18 января.