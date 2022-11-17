18 ноября проводится второй конкурс профессионального мастерства в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2022»

Региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане» проводится Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО) ежегодно. Вторым мероприятием праздника в 2022 году станет конкурс по специальности «Продажа банковских и страховых продуктов» среди студентов, обучающиеся по программам среднего профессионального образования.

Как сообщает пресс-центр СПП МО, для подготовки к конкурсу все участники заранее были распределены по страховым и финансово-кредитным организациям – членам союза – для прохождения недельной стажировки. На самом конкурсе каждому участнику предстоит пройти тестирование, импровизированное собеседование, а также презентовать членам жюри один из продуктов или услугу организации, в которой он стажировался.

Оценивать конкурсантов будет жюри из числа руководителей и сотрудников финансово-кредитных и страховых компаний региона, а также сотрудников Отделения по Мурманской области СЗГУ Центрального банка РФ.