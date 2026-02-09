18 объектов образования планируют капитально отремонтировать в 2026 году в Мурманской области

Работы проведут в общежитиях Полярнозоринского энергетического колледжа, Ковдорском политехническом колледже, Мурманском медколледже, трёх учебных корпусах Апатитского политехнического колледжа имени Г.А. Голованова и корпусах Мурманского индустриального колледжа на улицах Ушакова и Фестивальной.

Как сообщает региональное правителство, также завершат капремонт фасада и кровли зданий Мончегорского политехнического колледжа, который был начат в прошлом году и был рассчитан на два года.

В школах №2 в Кировске, №36 в Мурманске, №2 в Ковдоре и Мурманском академическом лицее. Также завершат капремонт кровли в школе №289 в Заозерске, который был начат в 2025 году.

Приведут в порядок детские сады №61 в Апатитах, №4 в Коле, №5 в Кировске, №25 в Мончегорске, №№73 и 130 в Мурманске.

В региональном Минстрое отметили, что уже идут конкурсные процедуры по выбору подрядчиков.

