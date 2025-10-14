18 октября в Долине Славы будут преданы земле останки 42 защитников Заполярья, обнаруженные поисковиками в ходе полевого сезона 2025 года

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области стартовала масштабная программа мероприятий, посвященных 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Так, в октябре в рамках акции «Север помнит», которая реализуется в соответствии с губернаторским планом «На Севере — жить!», запланировано более 250 памятных событий. В них примут участие более 17 тысяч северян, в том числе ветераны, молодёжь, поисковики и представители творческих объединений.

«В Год защитника Отечества и Год празднования 80-летия Победы эта памятная дата становится стержнем в программе патриотических и культурно-массовых мероприятий, проводимых по линии региональных министерства культуры, министерства образования и науки, комитета молодежной политики, а также муниципальных образований», — подчеркнула глава профильного ведомства.

Ключевым событием станет церемония захоронения останков советских воинов 18 октября в Долине Славы, где будут преданы земле останки 42 защитников Заполярья, обнаруженные поисковиками в ходе полевого сезона 2025 года. Почётным гостем церемонии станет Елена Конева — внучка маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева.

22 октября в областном Дворце культуры имени Кирова состоится торжественный концерт, где пройдет вручение памятных медалей и почетных знаков губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО» «СВОих не бросаем».

23 октября в Мурманске у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» состоится традиционный митинг. Впервые в мероприятии примут участие иностранные журналисты, аккредитованные при МИД России.

Особое внимание уделено патриотическому воспитанию молодежи. Так, с 24 по 26 октября в лесном массиве на берегу реки Ура-Губа в Кольском округе пройдет XV региональный историко-патриотический, военно-спортивный, туристический слет молодёжи «В одном строю с Победой!», который объединит более 200 молодых северян. В образовательных организациях региона проведут тематические классные часы, уроки мужества и военно-патриотическую игру «Боевая слава Заполярья». Также запланированы тематические смены в региональном учебно-методическом центре «Авангард» для членов движения «Юнармия» и в центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

31 октября в городах воинской славы и морской доблести Заполярья пройдет всероссийская акция «Огненные картины», где молодежь создаст световые инсталляции с фразой «Север помнит».

Активное участие в программе празднования принимают региональные отделения всероссийских движений. Так, волонтеры Победы в ближайшие дни проведут исторические квесты «10-й Сталинский удар» и «Оборона Заполярья», а также акцию «Подвиг Заполярья». Российское военно-историческое общество организует в Мурманске, Оленегорске, Кольском и Терском округах фотовыставки «Вооружены любовью» и «Дети войны», открытый молодежный патриотический форум «Память поколений» и станционную игру «Записки журналиста». Движение Первых запланировало проведение митингов, экскурсий в музеи, уроков мужества и исторических квестов.

Культурные учреждения региона также подготовили насыщенную программу. В Мурманском областном художественном музее состоится лекция «Фронтовой рисунок из собрания музея», в областной научной библиотеке — историко-литературная прогулка «На перекрестках памяти», а в областной детско-юношеской библиотеке пройдёт встреча с режиссёром Анной Цедрик и показ фильма «Капсула времени» о военных событиях в Печенгском округе. 30 октября в драматическом театре будет представлен музыкально-драматический спектакль «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Кроме того, продолжается региональный краеведческий конкурс «Край героев» для школьников.

«10 октября завершился первый этап конкурса. Напомню, что за звание лучших в конкурсе борются школьники 7-11 классов, объединившиеся в команды от 3 до 5 человек, которые создавали видеоролики о героях Заполярья. 8 ноября финал пройдет в областном краеведческом музее в форме интеллектуальной игры-квеста «Война в Заполярье». Победителей конкурса ждет поездка в Музей Победы в Москве», — рассказала о региональном проекте Ольга Обухова.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, конкурс «Край героев» проводится региональным минкультом по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!» в целях повышения уровня знаний о героической истории Кольского края и популяризации краеведческих знаний среди молодежи.

Завершится памятный цикл мероприятий выставкой «Память. Время. Люди» в Мурманском областном архиве, где будут представлены уникальные фронтовые фотографии и личные документы участников боев за Заполярье.

С программой культурных событий можно ознакомиться в госпабликах учреждений культуры региона и администраций муниципалитетов, а также на портале «Наш Север».