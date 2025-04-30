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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.25 12:00

18% опрошенных мурманских работников боятся увольнений из-за ИИ

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, и девелопер «Level Group» провели совместное исследование среди 2,5 тысячи сотрудников местных компаний и соискателей, чтобы выяснить, как они воспринимают внедрение искусственного интеллекта в офис — радуются новым возможностям или боятся остаться без работы.

Согласно результатам опроса, 76% респондентов из СЗФО и в том числе Мурманской области готовы принять ИИ на рабочем месте — из них 35% принимают инициативу без оговорок, считая её шагом к росту эффективности и освобождению времени для более сложных задач. Ещё 41% выражают поддержку, но подчеркивают: важно сохранить рабочие места.

С другой стороны, 18% опрошенных СЗФО и в том числе Мурманской области опасаются ИИ и внедрение роботов на работе. Из них 9% боятся, что роботизация приведёт к сокращениям. Некоторые считают, что работодатели внедряют технологии не ради комфорта сотрудников, а с целью оптимизации расходов. Ещё 9% уверены, что ИИ неприменим в их профессии, а 6% не смогли сформулировать позицию — вероятно, из-за нехватки информации.

«Сегодня искусственный интеллект преимущественно направлен на оптимизацию интеллектуального труда и рутинных операций, связанных с креативными функциями (дизайнеры, копирайтеры) или поддержкой бизнеса (юристы, бухгалтеры). Важно, что ИИ представляет собой не альтернативу человеческому труду, а инструмент, который позволяет выполнять различные задачи более быстро и эффективно. И соискателям важно осваивать работу с этим инструментом — это один из востребованных и актуальных навыков, значимость которого будет только возрастать», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Профессия влияет на восприятие искусственного интеллекта: свыше 40% управленцев, юристов, маркетологов и IT-специалистов выступают «за» технологии. В строительстве, туризме и других прикладных сферах доля поддержки — около 34–37%. Наибольшие опасения — у IT и закупок: более 13% считают, что новые технологии создадут для них новые проблемы вместо решения старых.

«Исследование показало: российские сотрудники готовы к новым технологиям, однако хотят чувствовать себя защищенными в процессе их внедрения. Поэтому сегодня для работодателей важно не только облегчать работу с помощью искусственного интеллекта, но и заботиться о сотрудниках, создавая комфортную и продуктивную среду в офисе. Именно это станет опорой, которая поможет людям адаптироваться к изменениям и уверенно чувствовать себя в новой технологической реальности», — прокомментировала Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости «Level Group».

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