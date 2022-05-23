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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.22 22:00

18 поручений Владимира Путина - план развития Северного морского пути на период до 2035 года должен быть утверждён до 1 августа 2022 года

Соответствующее поручение Президента России Владимира Путина правительству Российской Федерации опубликовано на сайте Кремля.

«… В целях обеспечения надёжной и безопасной перевозки грузов по Северному морскому пути разработать и утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года», — сказано в тексте поручения.

Кабмину также было поручено до 15 июля 2022 года внести в российское законодательство изменения, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путём и организации судоходства в его акватории в целях их осуществления Госкорпорацией «Росатом».

До 1 июля правительство России должно обеспечить завершение работ по строительству, проведению испытаний и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», а также определить единого морского оператора для завоза продукции в районах Крайнего Севера, говорится в поручении В. Путина.

Кабмин России должен до 1 августа определить сроки и объём поставок судов ледокольного флота, «грузовых судов ледового класса, судов аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока» для Северного морского пути. Также в поручении президента сказано, что строительство судов аварийно-спасательного флота должно быть начато не позднее 2025 года.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики объектами социальной инфраструктуры «в рамках реализации комплексной государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» и источники их финансирования.

До 1 марта 2023 года кабмин России должен разработать и внести в Госдуму законопроект, направленный на регулировку завоза товаров для населения в районах Крайнего Севера «и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции», а также определение единого координатора такого завоза.

Президент РФ поручил до 15 июня 2022 года представить предложения по вопросам субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для осуществления завоза товаров для жителей Крайнего Севера, а также «расширения… мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне России».

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