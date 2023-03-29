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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 11:30

18 проектов НКО Мурманской области получат грант на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики в 2023 году

В Министерстве внутренней политики Мурманской области подведены итоги конкурса грантов в сфере государственной национальной политики. Победителями признаны 18 проектов некоммерческих организаций региона.

На конкурсный отбор поступило 28 заявок от общественных объединений, религиозных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ. К участию в конкурсном отборе было допущено 23 проекта НКО.

22 марта конкурсная комиссия подвела итоги конкурсного обора. Победителями стали 18 проектов разной тематической направленности. Общая сумма грантов составляет более 11 миллионов рублей.

В текущем году реализация проектов охватит практически всю область: победителями стали проекты из Кандалакши, Апатитов, Оленегорска, Мурманска, Североморска, Ловозера, Колы, Туломы.

Проекты отличаются новизной, новыми формами работы с населением, охватом территорий.

В числе победителей проект «Подростково-молодёжный центр «Исток» православного прихода Храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии из Североморска. В рамках реализации проекта запланировано создание для подростков центра традиционных национальных ремесел, где будет организована столярная мастерская и мастерская национальной кухни. Там будут бесплатно обучать резьбе по дереву, столярному мастерству, токарному делу, приготовлению национальных блюд народов России.

Проект «Будем сказками дружить» Мурманской региональной общественной организации «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане» и Областной детско-юношеской библиотеки направлен на организацию познавательного и творческого досуга с использованием метода комплексной сказкотерапии. В рамках проекта представители национальных общин и диаспор Мурманской области будут знакомить участников проекта со сказками и другими литературными произведениями, традициями народов, проживающих на территории Кольского полуострова.

Культурно-просветительный проект «Вирма река – два берега, два языка» Ловозерской общественной организации развития культуры «Культурный код» направлен на изучение исторического материала и обобщение опыта 140-летнего совместного проживания в селе Ловозеро представителей саамов и коми-ижемцев. Запланировано создание передвижной выставки об истории совместного их проживания в Ловозере и проведение мероприятий с участием фольклорных коллективов и мастеров прикладного творчества в населенных пунктах Мурманской области.

Проект «Бердәмлектә көч – Сила в единстве. Культура, традиции, духовность» Мурманской региональной общественной организации содействия развитию культуры «Татарское культурное общество «Якташ» (Земляк) кроме традиционного «Самого северного Сабантуя» познакомит жителей области с татарскими народными промыслами, позволит поучаствовать в серии мастер-классов, спортивном празднике «Борьбы на поясах «Куреш», «Тукаевских чтениях», посвященных великому татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Подробнее о победителях конкурсного отбора – на сайте Министерства внутренней политики Мурманской области. 

Конкурсный отбор на соискание грантов из бюджета Мурманской области на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики в 2023 году проведен Министерством внутренней политики Мурманской области при софинансировании Фонда президентских грантов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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