18% россиян получают спиртное в подарок на Новый год, каждому третьему из них это не нравится

Каждому пятому россиянину обычно дарят алкоголь на Новый год. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

18% россиян рассказали, что обычно получают в подарок на Новый год алкоголь: каждому девятому (11%) такой подарок нравится, а каждый четырнадцатый (7%) — не в восторге.

Мужчинам чаще, чем женщинам, дарят алкоголь (22% против 14%), и большинству представителей сильного пола это нравится. Чем старше россияне, тем чаще им дарят спиртные напитки: обычно алкоголь на Новый год получает каждый четвертый в возрасте от 45 лет, 18% из тех, кому от 35 до 45 лет, и лишь 13% из тех, кто моложе.

Каждый девятый россиянин, не употребляющий алкоголь, признался, что привык получать спиртные напитки в качестве новогоднего подарка — в большинстве случаев подобная невнимательность дарящего к жизненным принципам одариваемого раздражает, но есть среди непьющих и те, кого алкогольный подарок устраивает («Обычно передариваю нужным людям»).

В этот Новый год 8% экономически активных россиян планируют дарить алкогольные напитки. Чаще это те, кто сам их употребляет (12%): «Когда иду в гости к друзьям, беру в подарок бутылочку шампанского или хорошего вина»; «Бутылка шампанского — уместный подарок к столу».

Своеобразный обмен алкогольными напитками происходит под Новый год на рабочих местах: судя по рассказам россиян, спиртное им чаще дарят коллеги, одаривать алкоголем в этом году также чаще всего планируют сослуживцев

Время проведения опроса: 17—20 декабря 2024 года.