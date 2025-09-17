18 сентября в Мурманской области стартует новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности

Банк России запускает осеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности в новом игровом формате – участники будут изучать материал вместе с героями из виртуального «Города Финансов».

В этом сезоне – 5 тематических модулей, 29 нескучных уроков, темы разнообразные – от истории денег и основ страхования до первых шагов в инвестировании и безопасности в киберпространстве. К примеру, слушатели узнают, как открыть вклад, купить первую акцию, зачем нужна цифровая валюта, как защитить свои данные и что такое инфляция.

«Все игровые занятия сессии – уникальны. Каждый урок посвящён конкретной миссии, в ходе выполнения которой ребята не только освоят теорию, но и приобретут полезные финансовые навыки. Мурманская область – в числе лидеров Северо-Запада по просмотрам и охвату онлайн-уроков. К предыдущей, весенней сессии присоединились все без исключения школы и колледжи региона, в целом занятия набрали свыше 32 тысяч просмотров», – прокомментировала эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Новый сезон откроет урок «Как стать финансовым супергероем». Его проведёт руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Эфир состоится 18 сентября в 9.30.

Подробное расписание и каталог уроков – на сайте проекта. Осенняя сессия продлится до 17 декабря.