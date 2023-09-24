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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.23 15:00

18 северян приступили к оценочным испытаниям окружного финала пятого конкурса «Лидеры России»

В Санкт-Петербурге 23 сентября прошло торжественное открытие окружного финала пятого конкурса «Лидеры России», в котором принимают участие 346 управленцев из всех 11 регионов СЗФО, в том числе 18 представителей Мурманской области.

Конкурсантов поприветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев. Он передал напутствие от полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана, в котором, в частности, говорится: «Конкурс стал самым востребованным и масштабным в стране агрегатором управленческих кадров, бесценной площадкой для обмена опытом, развития компетенций и построения новых траекторий профессионального роста. Конкурс становится все популярнее, особенно среди молодых управленцев. Количество его участников с каждым годом растет. В этом сезоне от Северо-Западного федерального округа подали заявки на участие в конкурсе почти 18 тысяч человек. Победители и финалисты конкурса уже успешно работают на самых высоких и ответственных должностях в сфере государственного управления, в крупных компаниях России, ведущих научных, образовательных и общественных организациях. «Лидеры России» – это отличная возможность проявить себя, найти применение своим талантам, расширить профессиональную базу, улучшить свои навыки. Хочу пожелать всем финалистам новых интересных знакомств, новых побед, успехов и достижений в труде на благо нашего Отечества».

Среди участников окружного финала в СЗФО 72% мужчин и 28% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 37 лет, при этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет превышает 36%.

«Северо-Западный федеральный округ отрывает серию финалов пятого сезона конкурса «Лидеры России», до декабря они поэтапно пройдут во всех округах РФ. На очные мероприятия нашего флагманского проекта традиционно отбираются конкурсанты с высоким управленческим потенциалом, глубоким знанием профессии и упорным характером. Свыше 160 финалистов Северо-Западного федерального округа работают в сфере малого предпринимательства, есть представители крупного бизнеса. Около двух десятков управленцев имеют опыт госслужбы в регионах, причем половина – первые лица. Руководителей организаций среди участников – почти 19%, заместителей руководителей – около 16%, начальников отделов – более 14,5%. Отмечу, что в финале СЗФО соревнуются несколько глав городов, районов и сельских поселений», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 23 и 24 сентября лидеры принимают участие в оценочных мероприятиях, которые проводятся по обновленной методике.

Имена победителей финала будут объявлены завтра на торжественной церемонии в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Лучшие управленцы СЗФО получат право принять участие в суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России», который пройдет в 2024 году.

После СЗФО серия окружных финалов продолжится в СФО (6-8 октября, Новосибирск), УФО (13-15 октября, Екатеринбург), ДФО (20-22 октября, Владивосток), ПФО (27-29 октября, Нижний Новгород), СКФО (10-12 ноября, Пятигорск). 24-26 ноября в Ростове-на-Дону встретятся конкурсанты ЮФО и новых регионов РФ: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Завершится серия окружных финалов 6-10 декабря в Москве: на одной площадке с управленцами ЦФО конкурсные испытания пройдут зарубежные участники. По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона.

Партнерами конкурса «Лидеры России» выступают: ОАО «РЖД», ПАО Сбербанк, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», Госкорпорация «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро», а также Российский фонд прямых инвестиций, АО «Банк ДОМ.РФ», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «ОПК», АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ООО «Альпина Паблишер», ООО «ЛитРес» и генеральный технический партнёр – технологическая корпорация «VK».

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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