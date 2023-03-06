18 школьницам, закончившим обучение в Региональном методическом центре «Авангард», подарили бал

В Североморском кадетском корпусе, которым руководит Иван Шишов завершилась четвертая смена Регионального методического центра «Авангард». Обучение в этой смене проходили 18 школьниц 6-11 классов шести школ флотской столицы.

Завершилась эта смена детским балом, состоявшимся в Центре Досуга молодёжи города Североморска.

Выпускниц в видео обращении поздравила депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Заместитель министра образования Мурманской области Наталья Жейнова, первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Анна Клапоцкая, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота капитан 1 ранга Сергей Ращупкин отметили важность создания во флотской столице Регионального методического центра «Авангард», который играет важную роль в патриотическом воспитании молодёжи. Девушками, которые прошли пятидневное обучение в этом центре, учебный процесс понравился.

А завершилось это мероприятие молодёжным балом с классическим набором танцев. Хочется верить, что традиция проведения балов, привнесенная в Россию Петром I, создателем флота Российского, станет традицией в столице Северного флота.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13465-kadetskiy-bal/#news-gal-9