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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.24 13:30

18 яхт: состоялась портовая гонка «Паруса Кандалакши»

30 июня в Кандалакше прошло одно из главных событийных мероприятий - портовая гонка «Паруса Кандалакши».

Это часть межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива», которая собрала 18 яхт из разных уголков России: Карелии, Северодвинска, Мурманска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Москвы и, конечно же, Кандалакши.

Как сообщает Муниципальное образование городское поселение Кандалакша, по итогам гонок:

В 1-й группе 1-е место досталось команде яхты «Мустанг», г. Архангельск; 2-е место - яхта «Escapade», г. Архангельск; 3-е место - яхта «Командор», г. Архангельск.

Во второй группе 1-е место - яхта «Fram», г. Нижний Новгород; 2-е место - яхта «Белая Ночь», пос. Чупа и 3-е место - яхта «Базилио», пос. Чупа.

В третьей группе в лидеры вышла яхта «Ропак», г. Северодвинск; на 2-ом месте - яхта «Шанс», г. Северодвинск; на 3-ем месте - яхта «Rum Runner», пос. Чупа.

В четвёртой группе 1-е место досталось яхте «Арбуз», г. Кандалакша; 2-е место - яхте «Тролль», г. Архангельск; 3-е место - яхте «Таис», г. Кандалакша.

В пятой группе оказалось всего два победителя: 1-е место - яхта «Тверца», г. Архангельск и 2-е место - яхта «Мюнхаузен», г. Москва.

Кроме захватывающих гонок «Паруса Кандалакши», на Морской набережной была проведена ещё одна гонка - областные соревнования по парусному спорту «Кубок Барыни» в дисциплине «Луч». По результатам соревнований 1-е место завоевал Арсланов Фарид, г. Мурманск; 2-е место - Николаев Николай г. Мурманск и 3-е место - Митрофанов Евгений, г.Мончегорск.

Руководство администрации Кандалакшского района выражает огромную благодарность спонсорам и партнёрам за организацию и проведение регаты в Кандалакше.

 

Фото: http://sgp.kandalaksha-admin.ru/index.php/news/mainnews/12006-pod-parusom-v-kandalakshe-itogi-regaty#gallery6ac62cf215-2

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