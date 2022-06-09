Народный фронт презентовал портал pobeda.onf.ruОпыт создания современных молодёжных пространств в Мурманской области будет представлен на площадке Российской государственной библиотеки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.06.22 10:00

180 детей работников Кольской АЭС из Полярных Зорь отправятся отдыхать на юг России и в Республику Карелия

Дети атомщиков отдохнут на Крымском полуострове в детском оздоровительном лагере «Ай-Кэмп». Отдыхающие смогут потренироваться в написании шуток и постановке номеров с приглашенными мастерами юмора. На вечерних мероприятиях будет возможность представить комедийный номер, этюд, миниатюру, стенд-ап и любое другое шоу на свое усмотрение.

Ребятам 6-16 лет в туристическом центре «Полярный Круг», расположенном рядом с карельской деревней Нильмогуба на побережье Белого моря, предстоит знакомство с флорой и фауной северных широт, освоение спортивно-туристических навыков, интеллектуальные игры.

Вожатые оздоровительного лагеря «Вита», расположенного на первой береговой линии Чёрного моря, обучат детей востребованным профессиям – блогингу, основам журналистики, графике, дизайну, видеосъёмке, фотографии, ретуши и обработке. 

«Летний отдых – это вопрос не только физического оздоровления, но и психологической разрядки после насыщенного учебного года. Ежегодно дети наших работников ездят в лагеря с интеллектуально-образовательными программами», – делится Дмитрий Позолотин, председатель первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, организаторы поездок: первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС и Первичная профсоюзная организация концерна «Росэнергоатом».

 

 

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:30«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Папа напрокат». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: на свежей белокочанной капусте и моркови можно сэкономить, а за яблоки, репчатый лук и чёрный байховый чай придётся выложить больше денег-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» продолжают повышаться, курс доллара - падает-PRO Энергетику (18+)Губернатор Мурманской области обсудил с руководством ОДУ Северо-Запада и новым директором Кольского РДУ перспективы развития энергетики региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 8 июня в России усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика