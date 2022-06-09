180 детей работников Кольской АЭС из Полярных Зорь отправятся отдыхать на юг России и в Республику Карелия

Дети атомщиков отдохнут на Крымском полуострове в детском оздоровительном лагере «Ай-Кэмп». Отдыхающие смогут потренироваться в написании шуток и постановке номеров с приглашенными мастерами юмора. На вечерних мероприятиях будет возможность представить комедийный номер, этюд, миниатюру, стенд-ап и любое другое шоу на свое усмотрение.

Ребятам 6-16 лет в туристическом центре «Полярный Круг», расположенном рядом с карельской деревней Нильмогуба на побережье Белого моря, предстоит знакомство с флорой и фауной северных широт, освоение спортивно-туристических навыков, интеллектуальные игры.

Вожатые оздоровительного лагеря «Вита», расположенного на первой береговой линии Чёрного моря, обучат детей востребованным профессиям – блогингу, основам журналистики, графике, дизайну, видеосъёмке, фотографии, ретуши и обработке.

«Летний отдых – это вопрос не только физического оздоровления, но и психологической разрядки после насыщенного учебного года. Ежегодно дети наших работников ездят в лагеря с интеллектуально-образовательными программами», – делится Дмитрий Позолотин, председатель первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, организаторы поездок: первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС и Первичная профсоюзная организация концерна «Росэнергоатом».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.