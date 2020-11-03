180 тысяч котов могут согреться зимой от изношенных теплотрасс городов страны, выявленных ОНФ

ОНФ завершил ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления «С теплом – труба», который проходил в октябре 2020 г . По его итогам составлен рейтинг городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс. Единицей измерения износа общественники назначили замерзших котов, которые могут греться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией. Расчёт вёлся исходя из того, что среднестатистическому коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой. Всего выявлено более 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России.

О холодных батареях, пониженной температуре в жилых помещениях, социальных учреждениях, а также о поврежденных теплотрассах рядом с домом активистам сообщали граждане. Вот по каким адресам гигантские стаи котов могут согреться предстоящей зимой:

1 место: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, мкрн Чкаловский – 16 тыс. 666 котов (5 тыс. м);

2 место: Иркутская область, г. Рудногорск, ул. Вокзальная, Школьная, Почтовая, Первомайская – 13 тыс. 333 кота (4 тыс. м);

3 место: Алтайский край, г. Барнаул, по ул. Попова (от ул. Трактовой) – 10 тыс. котов (3 тыс. м);

4 место: Республика Крым, г. Саки, ул. Морозова, Набережная, Фещенко – 7 тыс. 666 котов ( 2300 м );

5 место: Волгоградская область, г. Волгоград, Памирский пр. – 6 тыс. 667 котов (2 тыс. м);

5 место: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Совхозная – 6 тыс. 667 котов (2 тыс. м);

5 место: Пермский край, г. Пермь, ул. Магистральная – 6 тыс. 667 котов (2 тыс. м);

6 место: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, Куйбышева – 5 тыс. 666 котов ( 1700 м );

7 место: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, Красного Урала, Энгельса и еще 15 адресов – 3 тыс. 500 котов (около 1,05 тыс. м);

8 место: Хабаровский край, г. Хабаровск, п. Березовка, кв. Мира, Пограничный – 3 тыс. 333 кота (1 тыс. м).

ОНФ напоминает местным органам власти, что их забота о братьях наших меньших оборачивается тем, что люди мерзнут в своих квартирах и вынуждены платить за теплопотери, отапливая улицу. Жители поселка Маркова Иркутской области, отчаявшись в подобной ситуации дождаться действий местной администрации, в прошлом году за свой счет утеплили надземную теплотрассу на улице Школьной.

«Иркутяне переживают, что теплоизоляция, которую они сделали самостоятельно, долго прослужить не сможет. Утеплять теплотрассы должны специалисты, – рассказала участница «кошачьего мониторинга», член регионального штаба ОНФ в Иркутской области Валерия Кошечкина. – Нужно, чтобы этот процесс контролировался, чтобы была сделана заявка от ответственных за теплосети лиц. Мы держим ситуацию на контроле и постараемся как можно быстрее решить проблему. Все жалобы, поступившие в рамках акции «С теплом – труба», отрабатываются нами совместно с муниципальными администрациями».

«Надо вернуться к вопросу формирования государственных программ по модернизации инженерных сетей за счет выделения федеральных средств, – считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. – Такие затраты нельзя переложить только на плечи инвесторов, а затем через тариф – на население. Нужны серьезные государственные инвестиции в отрасль для сохранения теплосетевого хозяйства в малых и средних населенных пунктах, в больших городах, особенно в регионах с жесткими климатическими условиями».

По всем выявленным повреждениям теплотрасс активисты ОНФ вместе с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта повреждений.