19 апреля в Мурманском арктическом университете состоится единый урок «Без срока давности»

Он проходит в рамках Всероссийского Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Федеральный проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В программу интерактивного мероприятия, участниками которого станут более 100 студентов, включены лекция историка, видеоквест, просмотр видеофильма «Без срока давности», выставка архивных фотографий и документов.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, организаторы мероприятия отмечают, что 19 апреля — это не только значимая дата в деле сохранения исторической памяти, памяти о жертвах геноцида, но и забота о будущем: о человеческих ценностях и глобальных смыслах молодого поколения.

Единый урок пройдёт в аудитории №111 корпуса «Л» «Южного кампуса» МАУ (г. Мурманск, просп. Кирова, 1) с 15.00 до 17.00.

Фото: https://gov-murman.ru