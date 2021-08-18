19 августа в социальных сетях пройдёт всероссийский экспертный марафон по ипотеке

19 августа в онлайн-формате состоится «Ипотечный марафон» – совместный проект Минфина России, Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ при участии Центрального Банка и Центра Финансовой грамотности (ЦФГ) НИФИ Минфина России.

«Ипотечный марафон» призван повысить финансовую грамотность населения в области ипотечного кредитования. Мероприятие стартует в 10.00 по московскому времени и будет доступно для просмотра по всей России.

Трансляция пройдёт в соцсетях проекта финансовой грамотности: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «FaceBook», «Telegram». Также она будет доступна в социальных сетях Минфина России и ДОМ.РФ. Задать вопросы экспертам можно заранее на сайте «ДОМ.РФ».

В марафоне примут участие ведущие эксперты и участники рынка, специалисты профильных федеральных органов государственной власти. Мероприятие будет разделено на три тематических блока, которые будут интересны тем, кто только планирует взять ипотечный кредит, тем, кто уже оформил ипотеку, и тем, кто оказался в трудной ситуации.

В числе ожидаемых спикеров: заместитель министра финансов Михаил Котюков, директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, представители органов государственной власти, специалисты ведущих российских финансовых компаний и рынка недвижимости, практикующие юристы, психологи, общественные деятели.

Дополнительную информацию о марафоне также можно узнать по ссылке или в социальных сетях по хештегу #ипотечныймарафон.