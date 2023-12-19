19 декабря – 29 лет Мурманской областной Думе

Глава регионального парламента Сергей Дубовой поздравил жителей Мурманской области, депутатов действующего и прошлых созывов с днём образования областной Думы.

- Первое заседание вновь созданного законодательного органа Кольского Заполярья состоялось 19 декабря 1994 года. В этот день 29 лет назад был дан старт новому этапу в истории парламентаризма в регионе. Благодаря плодотворной работе депутатов всех созывов в Мурманской области за эти годы была создана эффективная правовая база, что во многом обеспечило социальную и политическую стабильность в нашем северном крае.

Региональный парламент неизменно отличали высокое качество законов, внимание к запросам и нуждам северян, уважительное и заинтересованное отношение к людям. И сегодня областные законодатели продолжат успешно трудиться на благо Заполярья и всех его жителей. Убеждён, что и в дальнейшем конструктивная работа и авторитет законодательного органа власти, активная позиция каждого депутата послужат надёжной опорой для реализации всех планов и задач, направленных на развитие и процветание Мурманской области.

Председатель Мурманской областной Думы пожелал всем благополучия, здоровья, счастья, добра, успехов в работе на благо региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29154/