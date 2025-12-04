19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»

Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны, сообщает kremlin.ru.

Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нём можно узнать на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы Президенту России могут быть отправлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере «MAX» - max.ru/moskvaputinu.

Приём вопросов будет осуществляться с 15.00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

