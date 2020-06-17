19 и 22 июня в Мурманске состоятся репетиции праздничного военного парада – центр города будет перекрыт

Согласно постановлению администрации города Мурманска, в связи с проведением в городе Мурманске репетиций праздничного военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов 19 и 22 июня будут освобождены от транспорта следующие участки:

— площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 00 до 23 часов;

— ул. Ленинградская - от дома 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов - с 00 до 23 часов;

— ул. Воровского - от ул. Коминтерна до ул. Софьи Перовской - с 19 до 23 часов;

— просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 18 часов 30 минут до 23 часов.

Также 19 и 22 июня будет запрещено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

— по ул. Ленинградской - от дома № 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов - с 00 до 23 часов;

— по ул. Воровского - от ул. Коминтерна до ул. Софьи Перовской - с 17 до 23 часов;

— по ул. Академика Книповича - от ул. Шмидта до ул. Полярные Зори - с 18 до 23 часов;

— по ул. Марата - от просп. Кирова до просп. Ленина - с 18 до 23 часов;

— по просп. Ленина, от ул. Полярные Зори до ул. Карла Маркса, с 18 до 23 часов.

Также с 19 до 23 часов 19 и 22 июня будет запрещено движение всех видов транспорта:

— по ул. Ленинградской - от дома № 5 по ул. Коминтерна до ул. Воровского;

— по ул. Воровского - от ул. Коминтерна до просп. Ленина;

— по ул. Академика Книповича - от ул. Шмидта до ул. Полярные Зори;

— по ул. Марата - от просп. Кирова до просп. Ленина;

— по просп. Ленина - от ул. Полярные Зори до ул. Карла Маркса.

Кроме того, будет приостановлено движение всех видов транспорта на время прохождения сводной механизированной колонны техники по маршруту к месту проведения мероприятия. По мере прохождения колонны открывать движение транспорта.