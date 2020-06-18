19 и 22 июня все троллейбусные и автобусные маршруты АО «Электротранспорт» будут работать по расписанию «Будни»

Однако, в связи с проведением репетиций военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с 19 до 23 часов будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина - от ул. Полярные Зори до ул. Карла Маркса.

С 19 часов до открытия движения по проспекту Ленина:

— троллейбусный маршрут № 3 будет работать: ул. Гаджиева — ул. Челюскинцев — ул. Шмидта — пр. Кирова — Молодежный проезд в обоих направлениях. Часть троллейбусов будет работать: ул. Радищева — ул. Полярные Зори — до ул. К. Маркса (конечная остановка троллейбусного маршрута № 10) и обратно.

— троллейбусный маршрут № 6 будет работать: ул. Карла Либкнехта — ул. Челюскинцев — ул. Шмидта — просп. Кирова — просп. Кольский — ул. Героев Рыбачьего в обоих направлениях.

— автобусный маршрут № 11 будет работать: ул. Мира — ул. Карла Маркса — ул. Шмидта и далее по своему маршруту в обоих направлениях.

— автобусный маршрут № 18 будет работать: ул. Фадеев ручей — пр. Кольский — ул. Шмидта — ул. Карла Маркса (поворот у Плавательного бассейна) и далее по своему маршруту. Обратно транспорт пойдёт тем же маршрутом.

— автобусный маршрут № 3Т будет работать: от ул. Генерала Фролова — Областная больница — пр. Ленина — ул. Полярные Зори — ул. Книповича — ул. Рогозерская — ул. Радищева в обоих направлениях.