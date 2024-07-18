19 июля государственные земельные инспекторы ответят на вопросы северян

19 июля с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведет расширенную «горячую линию» по вопросам государственного земельного надзора, применения риск-ориентированного подхода и проведения профилактических мероприятий в сфере земнадзора.

Государственные земельные инспекторы проинформируют северян, к какой категории риска относится земельный участок; где посмотреть информацию, присвоена ли участку категория риска; как не допустить нецелевое использование земли и для чего необходимо проводить межевание; какие профилактические мероприятия проводятся в рамках государственного земельного надзора; что делать, если пришло уведомление о профилактическом визите земельного инспектора или предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, а также ответят на другие интересующие вопросы.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.

Фото: https://gov-murman.ru